Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier LigManchester United, Harry Maguire'i rekor ile kadrosuna kattı
05.08.2019 - 14:49

Manchester United, Harry Maguire'i rekor ile kadrosuna kattı

Manchester United, Leicester City’den Harry Maguire’i 87.5 milyon euroya kadrosuna katarak tarihi bir rekor kırdı.

 

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere’nin dev kulüplerinden Manchester United, rekor bir transfer gerçekleştirdi. ManU, Leicester City’den Harry Maguire’i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunmacı için 87.5 milyon Euro verildi. Rekor kırarak tarihe geçen bu transfer resmen duyuruldu. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.


Ocak 2019’da Liverpool’a 75 milyon euroya giden Virgil Van Dijk’ın rekoru da geçilmiş oldu.

Manchester United, Harry Maguirei rekor ile kadrosuna kattı

Dybala aşırı ilgi mağduru!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Manchester United, Harry Maguire'i rekor ile kadrosuna kattı

Manchester United, Harry Maguire'i rekor ile kadrosuna kattı

Medel ve Roco sağlık kontrolünden geçirildi

Medel ve Roco sağlık kontrolünden geçirildi

Galatasaraylı Sefa Özdemir Kömürspor'a transfer oldu

Galatasaraylı Sefa Özdemir Kömürspor'a transfer oldu

Sıradaki Haber