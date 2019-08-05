Manchester United, Harry Maguire'i rekor ile kadrosuna kattı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere’nin dev kulüplerinden Manchester United, rekor bir transfer gerçekleştirdi. ManU, Leicester City’den Harry Maguire’i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunmacı için 87.5 milyon Euro verildi. Rekor kırarak tarihe geçen bu transfer resmen duyuruldu. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.



Ocak 2019’da Liverpool’a 75 milyon euroya giden Virgil Van Dijk’ın rekoru da geçilmiş oldu.