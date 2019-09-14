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Haberlerİngiltere Premier LigManchester United-Leicester City: 1-0
14.09.2019 - 20:50 | | İSTANBUL (AA)

Manchester United-Leicester City: 1-0

Premier Lig'de Manchester United, evinde ağırladığı Çağlar'lı Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Çağlar'ın sebebiyet verdiği penaltıyı Rashford gole çevirdi.

Manchester United-Leicester City: 1-0

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City'i 1-0'la geçti.

Ligin beşinci hafta maçında Manchester United, Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı.

Manchester ekibi, Marcus Rashford'un 8. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

 

 

 

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