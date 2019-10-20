Manchester United – Liverpool! Dev maç canlı bahis ve tek maçla Misli.com'da...

Manchester Utd. tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. 8 maç sonunda sadece 2 galibiyet alabildiler ve son 3 maçtır 3 puan göremiyorlar. Son olarak Newcastle’a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar’ın eksik listesi de hayli kabarıkken, kaleci David de Gea ile Paul Pogba da eklendiler. Martia, Shaw ve Lingard’ın durumları netlik kazanmadı

Son şampiyon Liverpool bu sezon da dolu dizgin gidiyor… Oynadıkları 8 lig maçının 8’ini de kazanarak bir maçları eksik olmasına rağmen şimdiden M. City’e 5 puan fark yaptılar. Milli maç arasından önce Leicester’ı 2-1 mağlup eden Klopp’un öğrencilerinden sakatlıkları söz konusu olan kaleci Alisson ile Salah’ın forma giyebilecek duruma ulaşmaları takımda moralleri yükseltti. Elliot kart cezalısıyken, Shaqiri ve Clyne forma giyemeyecekler.

İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?

Liverpool Premier Lig’de 17 maçtır puan kaybı yaşamadı.

Liverpool’un 8 lig maçından 7’si 2,5 gol üstü sonuçlandı.

Liverpool ilk yarıyı önde bitirdiği son 11 lig maçının 10’unda maçı da kazandı.

Manchester Utd. son 8 lig maçında 2 kez kazanabildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %41’lik kesimi bu maçta Liverpool’un kazanacağından emin. %11’le bir diğer tercih ise maçta 2,5 gol üstünde skorun çıkacağı yönünde.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Manchester United bu sezonun en büyük hayal kırıklığı. Yapılan yatırıma rağmen orta sıralarda geziniyorlar. Üst üste kötü sonuçlardan sonra da takımın kendine güveni kayboldu. Liverpool bu fırsatı iyi değerlendirecektir. İlk golü atarsa United'ın o maçı çevirebilmesi zor. Liverpool bunu başarır.