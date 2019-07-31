31.07.2019 - 10:00| ANKARA (AA)
Manchester United'da Bailly sakatlandÄ±
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'Ä±n savunma oyuncusu Eric Bailly, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yeni yÄ±la kadar sahalardan uzak kalacak.Â
Manchester United'Ä±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan kulÃ¼bÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ole Gunnar Solskjaer, Tottenham Hotspur ile oynadÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda dizinden sakatlanan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
FildiÅŸi Sahilli oyuncunun tedavisinin 4-5 ay boyunca devam edeceÄŸini kaydeden NorveÃ§li teknik adam, "Bailly'nin, yeni yÄ±la doÄŸru antrenmanlara baÅŸlayarak aramÄ±za katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Villarreal'den 2016 yÄ±lÄ±nda 38 milyon avro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer edilen Eric Bailly, Manchester United'da 74, FildiÅŸi Sahili Milli TakÄ±mÄ±'nda 32 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev aldÄ±.