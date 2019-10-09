Manchester United'da Solskjaer'in yerine Nagelsmann

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren Manchester United’da menajer Ole Gunnar Solskjaer'in üzerindeki baskı giderek büyüyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz hafta içi AZ Alkmaar’la golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Norveçli teknik direktörün geleceği, Newcastle United mağlubiyetinin ardından ise daha da yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Daily Mail'in haberine göre; İngiliz devi Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine RB Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'i düşünüyor. Gelecek sezonda Solskjaer ile devam etmeyi düşünmeyen United, Nagelsmann'ı takımın başına getirmenin temellerini atmaya şimdiden başladı.

Bundesliga'da RB Leipzig'i çalıştıran 32 yaşındaki teknik adam, 7. haftasının sonunda lider Borussia Mönchengladbach'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Teknik direktör olarak daha kariyerinin başında olan Nagelsmann, 2016-18 sezonunda Hoffenheim ile gösterdiği başarılar sayesinde 'Bebek Mourinho' lakabını kazanarak ve RB Leipzig'in başına getirilmişti.

10: Julian Nagelsmann yönetimindeki RB Leipzig, bu sezon 10 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.