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11.10.2019 - 16:32 |

Manchester United'dan rekor sponsorluk anlaşması

Premier Lig’de 6 yıldır şampiyon olamayan Manchester United, buna karşın rekor bir sponsorluk anlaşmasına hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, 514 milyon euroluk (3 milyar 337 milyon TL) forma anlaşmasına imza atıyor.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere’de Premier Lig’de son yıllarda şampiyonluklara hasret kalan ve 2013’ten beri zirveden uzaklaşan Manchester United, buna karşın dev bir sponsorluk anlaşmasına hazırlanıyor. ESPN’de yer alan haberde, tarihin en büyük forma sponsorluk anlaşmasının yaklaştığı ifade edildi.

Manchester United’ın ABD araba firması Chevrolet ile 514 milyon euroluk forma anlaşması yapmaya hazırlandığı bildirildi. Anlaşmanın 7 yıllık olacağı dile getirildi. Kulüp yetkilileri tarafından da doğrulanan anlaşma için,” Chevrolet harika bir ortak ve biz şartlarımızı artırarak devam ediyoruz” dediği kaydedildi.

Manchester Uniteddan rekor sponsorluk anlaşması

 

 

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