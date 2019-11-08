İngiltere’nin Manchester United Kulübü, taraftarlarına büyük bir kıyak yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin birçok taraftarı, Thomas Cook havayolunun iflas etmesinin ardından zor durumda kalmıştı.

Takımlarının Astana ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için bu havayolundan bilet alan taraftarlar, köklü şirketin batmasıyla zor durumda kalmıştı. Manchester United, Kazakistan deplasmanı için bilet almış ve bunların paralarını ödemiş taraftarların, biletlerini kanıtlamaları durumunda masrafları kendisinin karşılayacağını açıkladı.

Manchester ile Astana kentlerinin arası uçakla tek yönde 5 bin kilometre. Premier Lig kulübü gidiş-dönüş biletlerini karşılayacağı taraftarları için 10 bin kilometrelik rotayı karşılamış olacak. Astana-ManU maçı 28 Kasım’da oynanacak.