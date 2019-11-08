Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig HaberleriManchester United'tan 10 bin kilometrelik kıyak
08.11.2019 - 14:33 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Manchester United'tan 10 bin kilometrelik kıyak

Manchester United taraftarı Kazakistan deplasmanı için bilet aldı ancak havayolu iflas etti. Kulüp, tüm mağdur taraftarlarının gidiş-dönüş biletlerini kendisi karşılamaya karar verdi.

Manchester United'tan 10 bin kilometrelik kıyak

İngiltere’nin Manchester United Kulübü, taraftarlarına büyük bir kıyak yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin birçok taraftarı, Thomas Cook havayolunun iflas etmesinin ardından zor durumda kalmıştı.

Takımlarının Astana ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için bu havayolundan bilet alan taraftarlar, köklü şirketin batmasıyla zor durumda kalmıştı. Manchester United, Kazakistan deplasmanı için bilet almış ve bunların paralarını ödemiş taraftarların, biletlerini kanıtlamaları durumunda masrafları kendisinin karşılayacağını açıkladı.

Manchester ile Astana kentlerinin arası uçakla tek yönde 5 bin kilometre. Premier Lig kulübü gidiş-dönüş biletlerini karşılayacağı taraftarları için 10 bin kilometrelik rotayı karşılamış olacak. Astana-ManU maçı 28 Kasım’da oynanacak.

 

 Manchester Unitedtan 10 bin kilometrelik kıyak

 

 

Yusuf Yazıcı'dan anlamlı mesaj!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de 3 eksik! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe'de 3 eksik! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye’yi 70 milyar dolarlık turizm gelir hedefine spor turizmi taşıyacak

Türkiye’yi 70 milyar dolarlık turizm gelir hedefine spor turizmi taşıyacak

Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor! Derbiyi de kazandı...

Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor! Derbiyi de kazandı...

Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

Sıradaki Haber