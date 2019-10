Mancini: Türkiye çok güzel bir ülke

İtalya Milli Takımı'nın başında yer alan Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, verdiği röportajda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtladı ve Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyledi.

Savaş karşıtı bir insan olduğunu söyleyen Mancini, "Avrupa'nın her yerinde zorlu durumlar var ve İtalya da dahil olmak üzere ırkçılık ile uğraşıyoruz. Tüm dünyanın genel olarak kendini geliştirmeye başlaması gerekiyor. Ben savaşın her türlüsüne karşıyım, nasıl olursa olsun. 2020'ye yaklaşıyoruz ve artık bu dönemde her şeyin konuşarak, diyalogla çözülmesi gerekiyor. Savaş hiçbir zaman iyi bir çözüm değil" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA IRKÇILIK, HOMOFOBİ GİBİ SORUNLAR VAR"

Avrupa'nın birçok sorunla boğuştuğunu da vurgulayan İtalyan hoca, "Spor insanları birleştiren bir şey, bölen değil. Sadece futbol değil, sporun tamamı birleştiricidir. Irkçılık, homofobi ve bunun gibi sorunlar öne çıkarılabilir çünkü biz her türlü ırktan insanla çalışıyoruz. Bizim görevimiz birleştirmek, bölmek değil" dedi.

Türk vatandaşlarının çok iyi olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "İstanbul'da 1 yıl yaşadım. Harika insanlarla dolu, harika bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Gelecekte ne olur, bilemem." diye konuştu.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yaptı.