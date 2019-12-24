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24.12.2019 - 21:19 | | İSTANBUL (AA)

Mandzukic, El-Duhail'e transfer oldu

Hırvatistan ünlü golcüsü bundan sonra kariyerini Katar ekibi El-Duhail'de sürdürecek. Katar ekibi, 33 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.

El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1.5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.

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Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.

Mandzukic, El-Duhaile transfer oldu

Mandzukic, El-Duhaile transfer oldu
 

 

 

 

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