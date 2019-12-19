Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-3

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kayserispor evinde 3-2 mağlup ettiği Manisa FK ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve turladı.

Yoğun sis altında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 63'te Aksel Aktaş (pen.), 73 ve 87'de Ömer Uzun kaydetti. Ev sahibi takımın sayıları ise 30'da Zahit Fındık, 83'te Erman Bulucu ve 90'da Erhan Kara'dan geldi.

İLK 11'LER

MANİSA FK: Yusuf, Mehmet, Oğuz, Erman, Emir, Erhan, Onur, Umut Kaya, Zahit Fındık, Çağrı, Sinan Kurumuş.

KAYSERİSPOR: Doğan, Emirhan, Aksel, Eray, Ercan, Ümran, Taner, Emirhan, Sinan, Can, Selahattin.

Maçtan Dakikalar

11. dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Sinan Kurumuş, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Onur'a pas çıkardı. Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



22. dakikada Çağrı'nın sol kanattan yaptığı ortayı Kayserispor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sinan Kurumuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Doğan, son anda uzanarak topu kontrol etti.

30. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ara pasıyla topa sahip olan Zahit'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Selahattin'in sert şutunda kaleci Yusuf, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada Çağrı'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Sinan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Doğan'ı geçemedi.

63. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı. Konuk ekibin atağında Manisa FK'den Erman Bulucu'nun topa eliyle müdahale etmesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Aksel Aktaş'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

73. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Uzun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

83. dakikada Manisa FK, beraberliği sağladı. Çağrı Giritlioğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına açılan ortaya ön direkte iyi yükselen Erman Bulucu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

87. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, yeniden öne geçti. Aksel Aktaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Uzun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

90+1. dakikada Manisa FK skoru eşitledi. Ceza sahasında topla buluşan Onur Kolay'ın yerden ortasında, altı pas çizgisi üzerinde topa dokunan Erhan Kara, fileleri havalandırdı: 3-3