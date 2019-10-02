ManU ve Milan gibi!

Süper Lig’de ilk 6 hafta itibariyle 5 puanda kalarak 16. sıraya kadar inen Beşiktaş, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Abdullah Avcı yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve özellikle 4-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, iki büyük kulüple aynı kaderi paylaştı.

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Manchester United ve İtalya Serie A’nın dev ekiplerinden AC Milan da Beşiktaş’a benzer şekilde çok kötü bir başlangıca imza attı. Premier Lig’de 7. haftada ezeli rakiplerinden Arsenal ile evinde 1-1 berabere kalan ManU, 9 puanda ve 10. sırada kaldı. Ole Gunnar Solskjaer’in menajerliğinde son 30 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Kırmızı Şeytanlar, lider Liverpool’un şimdiden 12 puan gerisine düştü. Manchester United, 2012’den beri şampiyon olamıyor.

İtalya’da da 2011’den beri şampiyonluğa hasret kalan AC Milan, Serie A’da 6. haftada Fiorentina’ya sahasında 3-1 yenildi. 6 maçta 6 puanda kalan Giampaolo yönetimindeki Milan ezeli rakibi de olan lider Inter’in 12 puan gerisine düştü ve 16. sıraya indi.

Türkiye’de de Süper Lig’de 6 haftada 5 puanla 16. olan Beşiktaş, lider Alanyaspor’un 9 puan gerisinde kaldı.