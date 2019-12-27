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27.12.2019 - 10:03 | | SABAH

Manuel Da Costa, Galatasaray'la anlaştı

Galatasaray, 33 yaşındaki Manuel Da Costa ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, “Cimbom’a gidiyorum” açıklamasını yaptı.

Manuel Da Costa, Galatasaray'la anlaştı

Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transferin de en hızlı takımı olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak için ilk 11'ini büyük ölçüde değiştirecek. Linnes ve Emre Akbaba'ya lisans çıkaracak Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü kesinleşti. Monaco'dan Onyekuru ve RB Leipzig'den Saracchi'yi kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulübün 6. transferi Manuel Da Costa oldu. Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Da Costa ile kesin anlaşma sağlandı ve ön protokol imzalandı. Çapraz bağları kopan Luyindama'nın yerine geçici çözüm arayan Galatasaray, bonservisi elinde olduğu için Da Costa'da karar kılarken, 33 yaşındaki Faslı stoper ligin ikinci yarısında Marcao'nun partneri olacak.

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Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, duran toplarda önemli skor katkısı sağlıyor. Sözleşmesine sezon sonunda geçerli +1 yıl opsiyon maddesi koyulan başarılı stoper, Türkiye'den gelen birçok teklifi "Galatasaray'la anlaştım" diyerek de reddetti. Uzun vadede Luyindama'yı satmayı planlayan yönetim, Kongolu stoperi dönene kadar Da Costa ile idare edecek. Böylece savunmaya yüksek maliyetli transfer yerine uygun bir takviye de yapılmış olacak.

Manuel Da Costa, Galatasarayla anlaştı

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