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23.11.2019 - 01:13 | | AA

Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek

Diego Armando Maradona, iki gün önce teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurduğu Gimnasia takımında, görevine devam edeceğini açıkladı.

Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, iki gün önce teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurduğu Gimnasia takımında, görevine devam edeceğini açıkladı.

 Maradona, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin ekibindeki durumuna ilişkin bilgi verdi.

 Futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Maradona, "Gimnasia'nın teknik direktörlüğüne devam edeceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

 Gimnasia'da eylül ayında göreve başlayan Maradona, 2 gün önce sosyal medya hesabından, istifa ettiğini açıklamıştı. 

Takımın başında 8 maça çıkan Maradona, 3 galibiyet gördü.

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