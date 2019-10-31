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HaberlerFutbolMaradona tahta çıktı!
31.10.2019 - 08:00 |

Maradona tahta çıktı!

Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell’s Old Boys’u deplasmanda 4-0 mağlup ederken, galibiyetten çok konuk ekip teknik direktörü Maradona için yapılanlar konuşuldu.

Maradona tahta çıktı!

Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell’s Old Boys’u deplasmanda 4-0 mağlup ederken, galibiyetten çok konuk ekip teknik direktörü Maradona için yapılanlar konuşuldu.

Maradona adına öncelikle bir zamanlar formasını giydiği Newell’s Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapıldı. Yaşayan futbol efsanesi için ilk olarak kale arkasında koreografi düzenledi. Ardından da özel bir tablo hediye edildi. Ancak en dikkat çeken uygulama sona saklanmıştı. Maradona’nın maçı takip etmesi için özel bir taht hazırlandı ve konuk ekibin hocası maçı bu tahtta oturarak izledi. Müsabakada Gimnasia La Plata, Newell’s Old Boys’u 4-0 yendi.

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