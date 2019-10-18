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18.10.2019 - 08:00 |

Maratonda bağış rekoru!

Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl da bağış rekoru bekleniyor.

Maratonda bağış rekoru!

Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği olmasının yanı sıra Türkiye’nin en büyük yardımseverlik koşusu da olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl da bağış rekoru bekleniyor.

‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganıyla 3 Kasım’da 41. kez start alacak maratonda, sivil toplum kuruluşları her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcıları yardımseverlik adına koşmaya çağırıyor. 15 milyon TL rekor bağış beklenen koşuda hem kurumlar hem de sporcular bağış toplamak için yarışacak.

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