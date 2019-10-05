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05.10.2019 - 22:15 | | Skorer

Marcao: "Deplasmanda 1 puan aldık"

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile berabere kalan Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu.

Marcao: "Deplasmanda 1 puan aldık"

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile berabere kalan Galatasaray'da Marcao maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Buradan galip ayrılmak istiyorduk. Deplasmandayız belki ama ne olursa olsun hedef 3 puandı. En iyi maçımız değildi elbette, daha iyi oynayıp daha çok pozisyona girebilirdik. Diğer iyi bir taraftan bakarsanız deplasmanda 1 puan aldık."

"Zaman geçtikçe daha iyi olacağım"
"Önümüzdeki milli maç arasında en iyi şekilde dinlenip ve toparlanıp kendimizi lige hazırlamalıyız. Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum performansımın. Zaman geçtikçe daha iyi olacağım."

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