Marcao: "Gol öncesi kesinlikle faul var"

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu.

"Beni iki eliyle ittiğini hissettim"

"Rakip oyuncu vurmadan önce beni iki eliyle ittiğini hissettim. Bence fauldü, hakeme hemen gidip söyledim, takdir hakkını böyle kullandı ama rakibin golü öncesi bence kesinlikle faul var."

"Bugün üstün ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı"

"Trabzonspor sahasında çok iyi oynayan, çok iyi bir takım ama biz de en iyi şekilde hazırlandık maça. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, bugün üstün ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 puanı aldık ama bugün 3 puanı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum."