Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Marcao: "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok"
21.12.2019 - 23:00 | | Skorer

Marcao: "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok"

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak etmediklerini vurgulayan Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok." dedi.

Marcao: "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok"

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu. 

"Maçın kontrolü bizdeydi"
"Kimse kaybetmek istemez. Biz de kaybetmek için gelmedik. Oynanan oyuna bakarsanız, ilk yarı iyi oynayan Galatasaray vardı. Maçın kontrolü bizdeydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şimdi evimizdeki maça hazırlanacağız."

"Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
    Fatih Terim: "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

    Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

    Sumudica: "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek"

    Sumudica: "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek"

    Fenerbahçe'de Victor Moses gelişmesi!

    Fenerbahçe'de Victor Moses gelişmesi!

    Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE

    Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE

    Sıradaki Haber