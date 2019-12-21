Marcao: "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok"

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu.

"Maçın kontrolü bizdeydi"

"Kimse kaybetmek istemez. Biz de kaybetmek için gelmedik. Oynanan oyuna bakarsanız, ilk yarı iyi oynayan Galatasaray vardı. Maçın kontrolü bizdeydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şimdi evimizdeki maça hazırlanacağız."

"Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok."