Marcao: "Üçlü savunma oynamak işinizi kolaylaştırıyor"

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu.

"3 puana ihtiyacımız vardı"

"Bugün 3 puan almayı çok istiyorduk, bundan önceki maçımızı unutturup iyi bir reaksiyon vermek istiyorduk, bunu başardık. 3 puana ihtiyacımız vardı, bugün çok iyi mücadele ederek galibiyeti elde ettiğimizi düşünüyorum."

"Üçlü savunma oynamak işinizi kolaylaştırıyor"

"Ahmet de Luyindama da önemli ve iyi oyuncular, onlarla oynamak işimi kolaylaştırıyor. Üçlü savunma oynamak işinizi kolaylaştırıyor, birimiz gittiğinde hemen diğeri arkadan gelip kademede kalabiliyor."

"Finalde şampiyonluğa ulaşmak istiyorum."

"Her maç daha iyiye gitmek istiyorum. Hem bireysel hem takım olarak her geçen hafta daha üstüne koyup bireysel performansımı maksimuma taşımak ve takım olarak da finalde şampiyonluğa ulaşmak istiyorum."