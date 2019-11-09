Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray HaberleriMarcao'dan ayrılık talebi
09.11.2019 - 08:27 | | Fotomaç

Marcao'dan ayrılık talebi

Sosyal medyada taraftarla tartışan Marcao'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi..

Marcao'dan ayrılık talebi

Galatasaray'a bir şok da savunma oyuncusu Marcao'dan geldi. Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Sosyal medyada taraftarla tartışan Marcao'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi. Yönetim de Terim onay verirse Marcao'yu satmaya hazır.

Erman Toroğlu: 'Ersun Yanal işini yapsın yoksa Fatih Terim gibi olur'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de aksilikler üst üste

Fenerbahçe'de aksilikler üst üste

Ersun Yanal'ın göz sorunu

Ersun Yanal'ın göz sorunu

Zeljko Obradovic: "Son periyotta maçın seyrini değiştirdik"

Zeljko Obradovic: "Son periyotta maçın seyrini değiştirdik"

Kenan Karaman: "Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum"

Kenan Karaman: "Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum"

Sıradaki Haber