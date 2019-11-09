Marcao'dan ayrılık talebi

Galatasaray'a bir şok da savunma oyuncusu Marcao'dan geldi. Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Sosyal medyada taraftarla tartışan Marcao'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi. Yönetim de Terim onay verirse Marcao'yu satmaya hazır.