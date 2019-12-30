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HaberlerBeşiktaş Haberleri Marcelo gelecek sezona kaldı!
30.12.2019 - 08:00 |

Marcelo gelecek sezona kaldı!

Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçerek tekrar geri dönmek istediği mesajını gönderen Marcelo’nun, Fransız kulübünden bonservisini almaya çalıştığı, fakat başarısız olunca Lyon’da sezon sonuna kadar kalmaya karar verdiği belirtildi.

Marcelo gelecek sezona kaldı!

Lyon taraftarıyla yaşadığı problemler yüzünden Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçerek tekrar geri dönmek istediği mesajını gönderen Marcelo’nun, Fransız kulübünden bonservisini almaya çalıştığı, fakat başarısız olunca Lyon’da sezon sonuna kadar kalmaya karar verdiği belirtildi.

Sezon bitene kadar Fransız kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmeyen Brezilyalı oyuncunun, en kötü ihtimalle sezon sonu Beşiktaş’a bedava gelmeyi planladığı vurgulandı.

Bir maçta üzerinde eşek resmi bulunan ve “Marcelo Degage” (Marcelo defol) yazılı pankartla sahaya giren taraftar tecrübeli oyuncuyu protesto ederken, başka bir mücadelede ise Marcelo’nun eşi hedef alınmıştı.

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