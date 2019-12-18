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18.12.2019 - 08:00 |

Marcelo müjdesi

Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo Guedes, Lyon’dan ayrılıyor. Fransız ekibinin Sportif Direktörü Juninho, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Marcelo müjdesi

Juninho, “Marcelo takımdan ayrılmak istediğini bize iletti, sanırım yolun sonuna geldik” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın bedelsiz olarak yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü deneyimli futbolcu ile Lyonlu taraftarlar arasında geçen hafta büyük gerginlikler yaşanmış, Fransız seyirciler Marcelo’nun eşine dahi hakaret etmişti.

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