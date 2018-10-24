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24.10.2018 - 10:58 |

Marcelo patladı: Kıskançlık...

İtalyan Tuttosport Gazetesi, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'nun Juventus'a gitmek için yönetimden izin istediğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Brezilyalı sol bek, "Hepiniz bize zarar vermek istiyorsunuz. Belki de bunu kıskançlığınızdan yapıyorsunuz" diyerek iddiaları yalanladı.

Marcelo patladı: Kıskançlık...

Skorer Dış Haberler - Real Madrid'in yıldız oyuncusu Marcelo, Juventus'a gitmek istediği şeklinde çıkan haberi yalanladı.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Viktoria Plzen maçının ardından açıklama yapan Brezilyalı sol bek, "Hepiniz bize zarar vermek istiyorsunuz. Belki de bunu kıskançlığınızdan yapıyorsunuz.

"Kimse benim kadar Real Madrid taraftarı olamaz"

Çünkü nasıl futbol oynayacağınızı dahi bilmiyorsunuz. Tabi siz de haklısınız. Madrid benim evim ve burdan ayrılmayı düşünmüyorum. Kimse benim kadar Real Madrid taraftarı olamaz" diye konuştu.

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