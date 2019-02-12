Marcelo: "Real Madrid beni istemezse ayrılırım"

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcelo, kulübün gitmesini istemesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıkladı.



Brezilya basınına, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamada bulunan Marcelo, "Gönderilmek istenilen oyuncular arasındaysam talip olan takım transfer bedelini ödeyip işi çözer. Kalmak konusunda kendime güveniyorum ancak gün gelir de Real Madrid beni istemezse ayrılırım. Benim için üzücü olur ama giderim. Yine de olası bir ayrılığın zorlamayla olmayacağına da eminim." ifadelerini kullandı.



Kariyeri açısından zor bir dönemden geçtiğini belirten 30 yaşındaki Marcelo, "Gösterdiğim üst düzey performansı sürekli devam ettirmek kolay değil. Şu an bu seviyenin altındayım ama kariyerim hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Bu sezon son iki ayda üç sakatlık yaşadım ancak artık fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Forma giydiğim takdirde form yakalayıp güvenimi yeniden kazanacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Real Madrid'in elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan sol bek Marcelo, bu sezon özellikle teknik direktör Santiago Solari'nin göreve gelmesiyle ilk 11'de yer bulmakta zorlandı. İtalya ekibi Juventus ile adı anılan Brezilyalı futbolcu, 23 haftası geride kalan İspanya liginde 12 maçta sahaya çıktı.