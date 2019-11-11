Marcelo'nun eşi ve oğlu Beşiktaş'a destek verdi

Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde oynadığı süre içerisinde taht kuran Brezilyalı stoper Marcelo'nun eşi ve çocukları Denizlispor karşılaşmasında Vodafone Park'ta yerini aldı.

Taraftarın büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Marcelo Guedes'in eşi sosyal medya hesabından da açıklamada bulundu.

Tatiana Guedes, ' 2 yıl sonra geri döndük! Her kelimeyi, sarılmayı ve anları yanımda götüreceğim. Beşiktaş kulübüne, personellere, taraftara ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum... Uzakta da olsan arkadaşlarım ve takı için tezahürat yapıyorum. Sizi özledim...

2017 yılında Beşiktaş'tan Lyon'a 7.5 milyon euroya transfer olan Marcelo, iki sezon Fransız ekibin as oyuncuları arasında yer almıştı.