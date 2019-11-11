Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş HaberleriMarcelo'nun eşi ve oğlu Beşiktaş'a destek verdi
11.11.2019 - 11:44 | | Fanatik

Marcelo'nun eşi ve oğlu Beşiktaş'a destek verdi

Beşiktaş'ın dün Vodafone Park'ta Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

Marcelo'nun eşi ve oğlu Beşiktaş'a destek verdi

Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde oynadığı süre içerisinde taht kuran Brezilyalı stoper Marcelo'nun eşi ve çocukları Denizlispor karşılaşmasında Vodafone Park'ta yerini aldı.

Taraftarın büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Marcelo Guedes'in eşi sosyal medya hesabından da açıklamada bulundu.

Tatiana Guedes, ' 2 yıl sonra geri döndük! Her kelimeyi, sarılmayı ve anları yanımda götüreceğim. Beşiktaş kulübüne, personellere, taraftara ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum... Uzakta da olsan arkadaşlarım ve takı için tezahürat yapıyorum. Sizi özledim...

2017 yılında Beşiktaş'tan Lyon'a 7.5 milyon euroya transfer olan Marcelo, iki sezon Fransız ekibin as oyuncuları arasında yer almıştı.

 

 

 

 

 

    Hızını alamadı olanlar oldu!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karlsruher – Erzgebirge Aue maçı canlı bahisle Misli.com'da!

    Karlsruher – Erzgebirge Aue maçı canlı bahisle Misli.com'da!

    'Hırçın' Bursaspor

    'Hırçın' Bursaspor

    Federer ilk günde elendi

    Federer ilk günde elendi

    Göztepe fırsat tepti

    Göztepe fırsat tepti

    Sıradaki Haber