Marchisio futbolu bÄ±raktÄ±

Sosyal medya hesabÄ±nda emekliliÄŸini aÃ§Ä±klayan Marchisio, "Futbolcu olmak isteyen kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸa sÃ¶z vermiÅŸtim, sahaya girdiÄŸimde harika hissettiÄŸim sÃ¼rece oynayacaktÄ±m. ArtÄ±k sÃ¶zÃ¼mÃ¼ yerine getiremiyorum ve bu yÃ¼zden futbolu bÄ±rakÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

AltyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi Juventus'ta 2005 yÄ±lÄ±nda A takÄ±ma yÃ¼kselen Claudio Marchisio, geÃ§en yÄ±l Zenit'te forma giymiÅŸ ve yaz transfer dÃ¶neminde sÃ¶zleÅŸmesini feshetmiÅŸti

Marchisio ayrÄ±ca 55 kez milli formayÄ± terletip 5 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

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