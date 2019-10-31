Marchisio'nun evine silahlı soygun!

Son olarak Rus temsilcisi Zenit'te forma giyen ve 3 Ekim'de aktif futbol kariyerini noktalayan Claudio Marchisio'nun Torino'daki evi silahlı kişiler tarafından soyuldu.

ANSA'nın haberine göre; 33 yaşındaki eski oyuncunun eşinin kafasına silah dayayan soyguncular, nakit para, saat ve cevherleri alarak kayıplara karıştı. İtalyan polisi güvenlik kameralarını inceleyip soruşturma başlattı.

Resmi twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan Marchisio, "Eğer hırsızlık için birinin evine giriyorsan suçlusundur. Eğer bir kadının suratın silah doğrultuyorsan gerizekalısındır. Bana destek olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.