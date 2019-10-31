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31.10.2019 - 10:56 |

Marchisio'nun evine silahlı soygun!

Aktif futbol kariyerine 28 gün önce nokta koyduğunu açıklayan Claudio Marchisio'nun evi silahlı kişiler tarafından soyuldu. 33 yaşındaki eski futbolcunun eşinin kafasına silah dayayan soyguncular, nakit para, saat ve cevherleri alarak kayıplara karıştı.

Son olarak Rus temsilcisi Zenit'te forma giyen ve 3 Ekim'de aktif futbol kariyerini noktalayan Claudio Marchisio'nun Torino'daki evi silahlı kişiler tarafından soyuldu.  

ANSA'nın haberine göre; 33 yaşındaki eski oyuncunun eşinin kafasına silah dayayan soyguncular, nakit para, saat ve cevherleri alarak kayıplara karıştı. İtalyan polisi güvenlik kameralarını inceleyip soruşturma başlattı.

Resmi twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan Marchisio, "Eğer hırsızlık için birinin evine giriyorsan suçlusundur. Eğer bir kadının suratın silah doğrultuyorsan gerizekalısındır. Bana destek olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Marchisionun evine silahlı soygun

 

Marchisionun evine silahlı soygun

Marchisionun evine silahlı soygun

 
 
 
Skorer Tv Haber Bülteni - 31 Ekim 2019
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