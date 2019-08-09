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09.08.2019 - 16:17| FANATİK

Marco Silva: Schneiderlin'in ayrılması imkansız

Everton'ın Fransız ön liberosu Morgan Schneiderlin'in adı, son dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Yıldız ismin hocası Morgan Schneiderlin'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Everton'da forma giyen Fransız futbolcuMorgan Schneiderlin'in adı, son dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 29 yaşındaki Fransız ön liberonun geleceğiyle ilgili resmi açıklama bugün hocası Marco Silva'dan geldi.

Takımının Premier Lig'in ilk haftasında Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Silva, yıldız isimle ilgili gelen sorular üzerine "Schneiderlin'in ayrılması imkansız. Şu an kadromuza bakarsanız o bölgede fazla seçeneğimiz olmadığını görürsünüz. Nitekim son olarak Idrissa Gueye'yi kaybettik." ifadelerini kullandı. 

Marco Silva: Schneiderlinin ayrılması imkansız

 

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