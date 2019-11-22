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22.11.2019 - 17:11 |

Marco Silva'dan Cenk Tosun müjdesi

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’dan güzel haber geldi. Tecrübeli forvetin Everton’ın Norwich’le oynayacağı maçta hazır olacağı belirtildi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Premier Lig’de 13. haftada  Norwich ile karşılaşacak Everton’da Cenk Tosun’un durumu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosunda yer alamayan Cenk’in iyileştiği belirtildi.

Maçtan önce bir basın toplantısı düzenleyen Everton Menajeri Marco Silva, soruları yanıtladı. Cenk Tosun’un sakatlığıyla ilgili bir soruya da yanıtlayan Silva, tecrübeli forvetin hazır olduğunu ve oynayacak duruma geldiğini bildirdi.

Cenk, ligdeki son 2 maçta Tottenham ve Southampton mücadelelerinde de oynayan golcü oyuncu, 1 gol attı.

Marco Silvadan Cenk Tosun müjdesi

Marco Silvadan Cenk Tosun müjdesi

 

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