Marco Silva'dan Cenk'e: İstiyorsan gidebilirsin...'

Geçtiğimiz sezon Everton'da ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'a Marco Silva, "Bu sezon da ilk tercihim değilsin." dedi. Danny Mills, Marco Silva'nın Cenk Tosun ile görüşerek bu sezonki planları arasında yer almadığını kendisine ilettiğini söyledi.

SILVA'DAN CENK TOSUN'A: "YEDEK OTURACAKSIN"

İlk tercihim sen değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu senin için sorun yaratmayacaksa kalabilirsin. Ayrılmak istiyorsan gidebilirsin. Eğer kalırsan ve sorun etmeden antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam edersen mutlu olurum. Ancak gitmek istiyorsan da seni durduramam.