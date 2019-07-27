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HaberlerGalatasarayMariano planı değişti
27.07.2019 - 08:00| MİLLİYET

Mariano planı değişti

Şener transfer edilince Brezilyalı oyuncunun satışı gündeme gelmişti. Ancak Mariano'nun Avusturya kampındaki başarılı performansının ardından bu karardan vazgeçildi.

Mariano planı değişti

Galatasaray’da Şener Özbayraklı’nın transferi sonrası sağ bek sayısı 3’e çıkınca, 1 sene sözleşmesi kalan Mariano’nun satışı gündeme gelmişti.

Ancak Brezilyalı futbolcu Avusturya kampında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti ve teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı idarecilerin şimdilik bu karardan vazgeçtiği öğrenildi. Alınan bu kararda Mariano’nun başarılı performansının yanında Brezilyalı futbolcunun Galatasaray’da mutlu olmasının ve arkadaşlarıyla olan iyi diyaloğunun da etkili olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı takıma Sevilla’dan transfer olan ve Cim-Bom’da geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk kupasını kaldıran Mariano, 67 maçta 2 gol, 11 asistle oynadı.

 

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