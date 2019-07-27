Mariano planı değişti

Galatasaray’da Şener Özbayraklı’nın transferi sonrası sağ bek sayısı 3’e çıkınca, 1 sene sözleşmesi kalan Mariano’nun satışı gündeme gelmişti.

Ancak Brezilyalı futbolcu Avusturya kampında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti ve teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı idarecilerin şimdilik bu karardan vazgeçtiği öğrenildi. Alınan bu kararda Mariano’nun başarılı performansının yanında Brezilyalı futbolcunun Galatasaray’da mutlu olmasının ve arkadaşlarıyla olan iyi diyaloğunun da etkili olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı takıma Sevilla’dan transfer olan ve Cim-Bom’da geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk kupasını kaldıran Mariano, 67 maçta 2 gol, 11 asistle oynadı.