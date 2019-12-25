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HaberlerGalatasaray Haberleri Mariano veda ediyor
25.12.2019 - 07:44 |

Mariano veda ediyor

Brezilyalı sağ bek devre arasında ülkesine dönüyor. Galatasaray, Mariano operasyonuyla oyuncuya ligin ikinci yarısı için ödemek zorunda olduğu 1 milyon 150 bin euroluk yükten de kurtulacak.

Mariano veda ediyor

Galatasaray’da en fazla tartışılan isimlerin başında gelen Mariano devre arasında ülkesine dönüyor. Sevilla’dan 2.5 yıl önce gelen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son kez hafta sonu Antalyaspor’a karşı giyecek.

Ülkesine dönme kararı alan 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray herhangi bir bonservis talep etmeyecek. Bunun nedeni ise Mariano’nun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması ve performansı nedeniyle gözden çıkarılması.

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Tecrübeli futbolcuyu göndererek yabancı kontenjanı için yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar sezon başında tribüne çıkarılan Martin Linnes’e lisans çıkaracak. Galatasaray, Mariano operasyonuyla oyuncuya ligin ikinci yarısı için ödemek zorunda olduğu 1 milyon 150 bin euroluk yükten de kurtulacak.

Mariano veda ediyor

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