Mariano veda ediyor

Galatasaray’da en fazla tartışılan isimlerin başında gelen Mariano devre arasında ülkesine dönüyor. Sevilla’dan 2.5 yıl önce gelen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son kez hafta sonu Antalyaspor’a karşı giyecek.

Ülkesine dönme kararı alan 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray herhangi bir bonservis talep etmeyecek. Bunun nedeni ise Mariano’nun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması ve performansı nedeniyle gözden çıkarılması.

Tecrübeli futbolcuyu göndererek yabancı kontenjanı için yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar sezon başında tribüne çıkarılan Martin Linnes’e lisans çıkaracak. Galatasaray, Mariano operasyonuyla oyuncuya ligin ikinci yarısı için ödemek zorunda olduğu 1 milyon 150 bin euroluk yükten de kurtulacak.