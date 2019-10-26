Mariano’nun yerine Şener

Galatasaray’da sağ bekte yine rotasyon var. Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim Beşiktaş, karşısında savunmanın sağında formayı Şener Özbayraklı’ya teslim edecek.



Mariano’nun hem yorgun hem de formsuz olması nedeniyle Şener’in oynatılmasının planlandığı bildirildi. Sarı-kırmızılılarda sol bekte ise Nagatomo forma giyecek. Galatasaray’da Ömer Bayram sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.