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HaberlerGalatasarayMariano’nun yerine Şener
26.10.2019 - 08:00 |

Mariano’nun yerine Şener

Galatasaray’da sağ bekte yine rotasyon var.

Mariano’nun yerine Şener

Galatasaray’da sağ bekte yine rotasyon var. Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim Beşiktaş, karşısında savunmanın sağında formayı Şener Özbayraklı’ya teslim edecek.

Mariano’nun hem yorgun hem de formsuz olması nedeniyle Şener’in oynatılmasının planlandığı bildirildi. Sarı-kırmızılılarda sol bekte ise Nagatomo forma giyecek. Galatasaray’da Ömer Bayram sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

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