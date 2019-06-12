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12.06.2019 - 22:05 | | Skorer

Marin: "Griezmann Barcelona'ya transfer olacak"

Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, "Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." dedi.

Marin: "Griezmann Barcelona'ya transfer olacak"

Barcelona'nın istediği Griezmann transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Antoine Griezmann, daha öncesinde takımdan ayrılacağını resmen açıklamaıştı.

Atletico Madrid CEO'su Gil Marin yaptığı açıklama ile Fransız futbolcunun Barcelona'da oynayacağını duyurdu. Marin, "Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." ifadelerini kullandı.

Şu anda 200 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olan Fransız hücumcu için bu değer 1 Temmuz'da 120 milyon euroya düşecek.

Fransa'nın EURO 2020 elemelerinde Andorra'yı 4-0 yendiği maçtan sonra konuşan Griezmann, "Sabırlı olmak gerekiyor. Geleceğimin belli olmasını herkesten çok ben istiyorum. Ama beklemek gerekiyor. Belki iki hafta içinde bir şeyler biliriz.İspanya'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Sadece futbol oynayıp keyif almak istiyorum." demişti.

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