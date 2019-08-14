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14.08.2019 - 14:57

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

Forvet arayan Fenerbahçe’de ismi sürekli gündeme gelen Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu. Yıldız golcü, ülkesi İtalya’ya dönerek Brescia ile anlaştı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler


Transfer döneminde forvet arayan Fenerbahçe için adı geçen isimlerden Mario Balotelli sürpriz bir karar aldı. Bonservisi elinde olan yıldız golcü, İtalya’ya geri döndü. Balotelli’nin Brescia ile anlaştığı aktarıldı. Brezilya’nın Flamengo takımıyla da görüşen İtalyan futbolcu buna karşın ülkesine dönmenin daha doğru olacağı düşüncesini dile getirdi.

Balotelli’nin Serie A’da olmak için de böyle bir hamle yaptığı aktarıldı.  Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Mario Balotelli’nin yeni takımı belli olmuş oldu.

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı

 

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