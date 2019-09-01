Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolMario Lemina kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'da Lemina transferi...
01.09.2019 - 23:04

Mario Lemina kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'da Lemina transferi...

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızlıların adı son olarak İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen Fransız yıldız Mario Lemina ile anılmaya başlandı. Peki Mario Lemina kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Mario Lemina kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'da Lemina transferi...

Mario Lemina (d. 1 Eylül 1993, Libreville), Gabon doğumlu Fransız futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu, Premier League takımlarından Southampton'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Çeşitli yerel takımların altyapısında oynadıktan sonra 2009 yılında Lorient'in altyapısına girdi. 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmî bir maçta Lorient forması giydi.

26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı. Takımdaki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda 10 lig maçında oynama şansı buldu. Ardından Marsilya'ya transfer olan oyuncu, 3 yıl boyunca mavi-beyazlıların formasını terletti ve buradan İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Son olarak İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan oyuncu 2 yıldır bu takımın formasını giyiyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takım kariyeri Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Fransa 20 yaş altı millî takımı kadrosunda yer aldı. Devamında Gabon millî futbol takımını seçti.

Rıza Çalımbay: "İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdaki oyundan memnunum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ın rakibinde galibiyet hasreti sürüyor

Beşiktaş'ın rakibinde galibiyet hasreti sürüyor

Falcao kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Radamel Falcao'nun kariyeri

Falcao kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Radamel Falcao'nun kariyeri

Belçika'da kazanan Leclerc

Belçika'da kazanan Leclerc

Fenerbahçe'den olay paylaşım! "Taklitlerimizden sakınınız"

Fenerbahçe'den olay paylaşım! "Taklitlerimizden sakınınız"

Sıradaki Haber