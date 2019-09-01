Mario Lemina kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'da Lemina transferi...

Mario Lemina (d. 1 Eylül 1993, Libreville), Gabon doğumlu Fransız futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu, Premier League takımlarından Southampton'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ



Çeşitli yerel takımların altyapısında oynadıktan sonra 2009 yılında Lorient'in altyapısına girdi. 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmî bir maçta Lorient forması giydi.



26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı. Takımdaki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda 10 lig maçında oynama şansı buldu. Ardından Marsilya'ya transfer olan oyuncu, 3 yıl boyunca mavi-beyazlıların formasını terletti ve buradan İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.



Son olarak İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan oyuncu 2 yıldır bu takımın formasını giyiyor.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Millî takım kariyeri Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Fransa 20 yaş altı millî takımı kadrosunda yer aldı. Devamında Gabon millî futbol takımını seçti.