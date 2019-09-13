MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Ralli ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 11. ayaÄŸÄ± TÃ¼rkiye Rallisi'nde Ä°Ã§meler, Ã‡etibeli ve Ula etaplarÄ± tamamlandÄ±.

Toplam 22 Ã¼lkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± organizasyonun ikinci gÃ¼nÃ¼nde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p ilk olarak denizle doÄŸanÄ±n bir arada olduÄŸu 24,85 kilometrelik Ä°Ã§meler etabÄ±nda yarÄ±ÅŸtÄ±. Pilotlar daha sonra en uzun etap olan 38,15 kilometrelik Ã‡etibeli etabÄ±nda daha sonra da 16,57 kilometrelik Ula etabÄ±nda mÃ¼cadele etti.

AynÄ± etaplarÄ± pilotlar Ã¶ÄŸleden sonra da geÃ§erek TÃ¼rkiye Rallisiâ€™nin ikinci gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 6 etap tamamlayarak bitirdi.

Ä°Ã§meler 1 etabÄ±nÄ± Fin pilot Jari-Matti Latvala, Ã‡etibeli 1 etabÄ±nÄ± yine Fin pilot Esapekka Lappi, Ula 1 etabÄ±nÄ± Fin pilot Jari-Matti Latvala, Ä°Ã§meler 2 etabÄ±nÄ± BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilot Kris Meeke, Ã‡etibeli 2 etabÄ±nÄ± BelÃ§ikalÄ± pilot Thierry Neuville, Ula 2 etabÄ±nÄ± Ä°spanyol pilot Dani Sordo en hÄ±zlÄ± olarak geÃ§meyi baÅŸardÄ±.

YarÄ±ÅŸlarda zorlu parkurlarda mÃ¼cadele eden bazÄ± pilotlarÄ±n araÃ§larÄ±nda da kaportalarÄ±nda hasar meydana gelirken, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise lastikleri parÃ§alandÄ±.

TÃ¼rkiye Rallisi'nin ikinci gÃ¼nÃ¼nde klasman da ÅŸu ÅŸekilde oluÅŸtu:

1. Esapekka Lappi 1.59.53.7

2. Sebastien Ogier 2.00.11.4

3. Thierry Neuville 2.00.12.1

4. Teemu Suninen 2.00.38.1

5. Andreas Mikkelsen 2.00.57.8

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