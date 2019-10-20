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20.10.2019 - 10:42 | | AA

Marquez Japonya'da da kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Marquez Japonya'da da kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun on altıncı ayağı, Japonya'nın Motegi kentiyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden yapıldı.

Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta üst üste 4, bu sezon 10, kariyerindeki 54. MotoGP zaferine ulaştı.

26 yaşındaki İspanyol sürücü böylece MotoGP tarihinin en fazla yarış kazanan 3. ismi Avustralyalı Mick Doohan'ı yakaladı. Listenin zirvesinde 89 galibiyetle İtalyan Valentino Rossi, 2. sırada da 68 galibiyetle vatandaşı Giacomo Agostini bulunuyor.

Bitiş çizgisini liderden 0.8 saniye sonra geçen Petronas Yamaha'dan Fabio Quartararo 2'nci, Marquez'in 1.3 saniye gerisindeki Ducati'den Andrea Dovizioso ise 3. oldu.

Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix'si 27 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 350 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 231

3. Alex Rins (İspanya): 176

4. Maverick Vinales (İspanya): 176

5. Danilo Petrucci (İtalya): 169

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