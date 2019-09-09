Marsel Ä°lhan ikinci turda!

American Express Ä°stanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis TurnuvasÄ± baÅŸladÄ±.Â

TED KulÃ¼bÃ¼ kortlarÄ±nda oynanan turnuvanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 4 TÃ¼rk tenisÃ§i korta Ã§Ä±ktÄ±, Marsel Ä°lhan ve Baran Cengiz ikinci tura yÃ¼kseldi.Â

Ä°ki TÃ¼rk sporcuyu karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maÃ§ta Marsel Ä°lhan, Mert Naci TÃ¼rker'i 6-4 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 yendi. Baran Cengiz ise Ä°rlandalÄ± Simon Carr'Ä± 6-3 ve 6-2'lik setlerle maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.Â

Marsel, Ã¼st turda 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan, Baran ise 13 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Kazakistan'dan Aleksandr Nedovyesov ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

Burak Can YÄ±lmaz ise Rumen Filip Cristian'a 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti.Â

TurnuvanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ olan yarÄ±n 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± FransÄ±z tenisÃ§i Ugo Humbert korta Ã§Ä±kacak. Åžampiyonada Ã§iftler maÃ§larÄ± da yarÄ±n baÅŸlayacak.

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