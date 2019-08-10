Marsilya, Gustavo'nun bonservisini 7 milyon euroya indirdi!

Fenerbahçe Yönetimi, Luiz Gustavo transferi için tüm limitlerini zorluyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu için geçtiğimiz haftalarda görüşmeler tıkanmıştı. Ancak teknik heyetin ısrarı sonrası yönetim tekrar girişimlere başladı.

Bu transferin önündeki temel etken hâlâ maliyet olarak duruyor. Marsilya Kulübü, 9 milyon euro bonservis bedelinde indirime gitti ve rakam 7 milyon euroya kadar geriledi. Ancak bu sefer de benzer bir indirim Brezilyalı futbolcudan istendi. 2.5 milyon euroya yakın net ücret kazanan Gustavo’nun sarı-lacivertli takımdan 4 milyon euro talep ettiği belirtildi. Yönetim bu talebi 3.5 milyonun altına çekmeye çalışıyor. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Gustavo için Beşiktaş Kulübü de bir ara devreye girmiş ancak futbolcunun maliyetini öğrendikten sonra masadan kalkmıştı.

7 milyon kaldı

Öte yandan Danimarkalı stoper Zanka için ödenen 2 milyon euroluk bonservis bedelinden sonra sarı-lacivertli takımın elinde 7 milyon euroluk bir transfer bütçesi kaldı. Bu rakam Gustavo’nun bonservisi için yeterli olsa da Kolarov için verilecek olası bir bonservis ve ikinci forvet için kaynak gerekebilir. Bu nedenle Zajc’ın satışı gündemde. Futbolcuya özellikle Rusya’dan ciddi teklifler geldiği, bunların değerlendirildiği öğrenildi.