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13.12.2019 - 14:57 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Marsilya, Gustavo'nun boşluğunu Kamara ile doldurdu

Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo hamlesine Marsilya’dan da karşılık geldi. Fransız ekibinin teknik direktörü Andre Villas Boas, Brezilyalı orta sahanın boşluğunu hemen kapattı.

Fenerbahçe’de sezonun en flaş transferlerinden biri olan Luiz Gustavo konusunda ilginç bir gelişme dikkat çekti. Fransa basını, Gustavo’nun sezon başında ayrıldığı Marsilya’nın hamlelerini masaya yatırdı.

Habere göre, Marsilya’nın teknik direktörü Andre Villas Boas’ın Gustavo’nun boşluğunu hemen doldurduğu aktarıldı. Hemen bir taktik düzenleme yapan Portekizli çalıştırıcının akıl dolu hamleler yaptığı bildirildi.

Ayrıca 20 yaşındaki Boubacar Kamara’nın da Gustavo'nun yerine özel girişimleri olduğu belirtildi.

Marsilya, Gustavonun boşluğunu Kamara ile doldurdu

Marsilya, Gustavonun boşluğunu Kamara ile doldurdu

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