Celal Umut Eren - Skorer

FenerbahÃ§e'de Luiz Gustavo hareketliliÄŸi devam ediyor. BrezilyalÄ± orta saha iÃ§in Marsilya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen sarÄ±-lacivertliler, artÄ±k son aÅŸamaya geldi.

FlaÅŸ transferle alakalÄ± Marsilya'nÄ±n teknik direktÃ¶r Andres Villas Boas da bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bildiÄŸini aktaran Portekizli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, transfer konusunda ilginÃ§ ifadeler kullanarak, "Gustavo'nun transfer durumunu biliyoruz. Ancak Gustavo iyi bir profesyonel, ÅŸu an bizimle, bizimle olduÄŸu sÃ¼rece de takÄ±mÄ±na motive olacak, etkileneceÄŸini sanmÄ±yorum" dedi.

Ancak transfer yapmak iÃ§in oyuncu satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu dile getiren Villas Boas, "Transfer yapmak, eksiklerimizi kapatmak iÃ§in para gerekiyor. Para olmadan transfer yapamÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â