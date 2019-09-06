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06.09.2019 - 12:40

Marsilya'dan mesaj: Gustavo geri dönebilir

Fenerbahçe’nin flaş transferi Luiz Gustavo için Marsilya’dan mesaj geldi. Brezilyalı yıldız için konuşan başkan Jacques-Henri Eyraud, “Marsilya, her zaman kendisine yeniden teklif götürebilir” dedi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe adına sezonun en dikkat çeken transferlerinden olan Luiz Gustavo için Marsilya’dan sürpriz bir açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu için bir teşekkür mesajı yayınlayan Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, her zaman kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Bu konuyu kendisine söyledim. Umarım tekrar birlikte çalışırız Gustavo ile. Hem neden olmasın. Marsilya, her zaman kendisine yeniden teklif götürebilir” dedi.

Marsilya’nın sportif direktörü Andoni Zubizarreta da, “Başkanımız tüm ayrılık sürecini açıkladı. Biz, Luiz Gustavo’ya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Marsilyadan mesaj: Gustavo geri dönebilir

Marsilyadan mesaj: Gustavo geri dönebilir

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