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14.09.2019 - 08:27 | | FANATİK

Martin Linnes'in bu görüntüsü taraftarı üzdü

Yeni sezona transfer bombalarıyla giren Galatasaray'da yabancı sayısının 15 olması nedeniyle Martin Linnes, TFF'ye bildirilen listede yer almamıştı. Norveçli oyuncu, Kasımpaşa maçında tribündeki yerini alıp takım arkadaşlarına destek olurken moralsiz hali gözlerden kaçmadı.

Martin Linnes'in bu görüntüsü taraftarı üzdü

Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmıyor. Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alarak takımına destek verdi. Başarılı futbolcu mücadeleyi ailesiyle birlikte takip etti.

Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.

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