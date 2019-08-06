Martin Skrtel Rangers yolunda

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel için yeni bir gelişme yaşandı. Henüz hiçbir kulüple anlaşamayan Slovak stoperin, İskoçya’nın Glasgow Rangers kulübüne yakın olduğu aktarıldı. Liverpool’dan eski takım arkadaşı Skrtel’i kadrosunda görmek isteyen Rangers teknik direktörü Steven Gerrard’ın bu transfer için ısrarlı olduğu ifade edildi. Fenerbahçe’nin sözleşme yenileme önerisini maddi konulardaki anlaşmazlık nedeniyle geri çeviren Skrtel’in de kariyerini İskoçya’da noktalamaya sıcak baktığı öğrenildi.