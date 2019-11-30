Matematik ağır bastı

Tottenham’ın Olympiakos’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada maçın kahramanlarından biri olan 15 yaşındaki top toplayıcı Callum Hynes ile ilgili ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Şampiyonlar Ligi’ndeki buluşma 2-1 devam ederken topu oyuna hızlı soktuğu için Tottenham’ın beraberliği yakalamasında etkili olan Hynes’ten övgüyle söz edilmişti.



Teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında övgü dolu sözlerle bahsettiği top toplayıcı için, “Bunu yapabilmek için çok iyi bir top toplayıcı olmalısın ve o çocuk öyleydi. Oyunu okudu, tribünlere bakmak için orada değildi. Kutlama için onu soyunma odasına davet ettim ama ortadan kayboldu” ifadelerini kullandı.



‘Gerçek dışıydı’

Olanlara hâlâ inanamadığını söyleyen 15 yaşındaki Hynes ise Mourinho ile yaşadığı tecrübeyi şu sözlerle anlattı: “Her şey gerçek dışıydı. Jose bunu yapmak zorunda değildi ama benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir şey yaptı. Soyunma odasına gidememe sebebim ertesi gün matematik sınavımın olmasıydı, eve dönerken yol boyunca ders çalıştım.”