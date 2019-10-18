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18.10.2019 - 20:41 | | AA

Matip, Liverpool ile sözleÅŸme yeniledi

Liverpool, Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â

Matip, Liverpool ile sözleÅŸme yeniledi

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 28 yaÅŸÄ±ndaki Matip ile uzun sÃ¼reli sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, kontrat detaylarÄ±na yer verilmezken, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Joel Matip'in yeni sÃ¶zleÅŸmesinin 5 yÄ±llÄ±k olduÄŸu belirtildi.Â 

Profesyonel kariyerine Almanya'da baÅŸlayan ve Schalke 04 ile sÃ¶zleÅŸmesinin sona ermesinin ardÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda Liverpool'a geÃ§en Matip, Kamerun Milli TakÄ±mÄ±'nda ise 27 maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±.Â 

Kamerunlu stoper, Liverpool formasÄ±yla bu sezon 9 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 kez aÄŸlarÄ± sarstÄ±.

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