Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeko Basketbol LigiMatt Lojeski, TOFAŞ'ta
05.08.2019 - 13:45| Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro yapılanması kapsamında Belçika pasaportlu Amerikalı forvet Matt Lojeski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague ekibi Panathinaikos'ta forma giyen tecrübeli keskin şutör Matt Lojeski ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Son 6 yılını Yunanistan’da geçiren 1985 doğumlu ve 1.98 cm boyundaki Lojeski, 2013-2017 yılları arası Olimpiakos; son 2 sezonda ise Panathinaikos forması giydi.

Belçika pasaportlu olarak Belçika Milli Takımı’nda da görev yapan ABD’li oyuncu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos’ta çıktığı 25 EuroLeague maçında 15.52 dakika süre almış ve 6.5 sayı-2.2 ribaund ve yüzde 35.6 üç sayı isabet oranı; Yunanistan liginde de 21 maçta 8.7 sayı-2 ribaund-1.9 asist ve yüzde 48.3 üç sayı isabet oranı ortalamalarını tutturd

Hasan Çavuşoğlu: 'Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka pivot arıyor

Pınar Karşıyaka pivot arıyor

Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

Kasımpaşa, salonda çalıştı

Kasımpaşa, salonda çalıştı

Avrupa ikincisi milliler yurda döndü

Avrupa ikincisi milliler yurda döndü

Sıradaki Haber