Matt Targett’ın zor anları

Aston Villa’nın sol beki, karşılaşmanın 25. dakikasında saha içinde, taç çizgisinin üzerinde ve seyircilerin birkaç metre ilerisinde bir anda kusmaya başladı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 24 yaşındaki futbolcu, başından aşağı suları dökerek kendisine gelmeye çalıştı.

Southampton’dan Aston Villa’ya sezon başında 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan İngiliz futbolcu, buna karşın 90 dakikayı tamamlamayı başardı. Maçın ardından tweet atan futbolcu, ‘Villa Park’ta gerçekten hasta bir gece. Villa Park’ta ışıkların altında iyi bir gece’ ifadelerini kullandı.

Matt Targett’ın başına gelenler akıllara Lionel Messi’yi getirdi. Barcelona forması giyen Arjantinli futbolcu, sık sık maçlar sırasında yeşil sahaya kusmasıyla biliniyor.