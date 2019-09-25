Max Kruse, derbiye motive oluyor

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FenerbahÃ§e formasÄ±yla ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 karÅŸÄ±laÅŸmada 5 asist yapan 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, derbiye sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±yor.

Kruse'nin, takÄ±m kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun Ã¶nerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasÄ±nda oynanan Galatasaray-FenerbahÃ§e mÃ¼cadelesini izleyerek kendisini bu Ã¶nemli karÅŸÄ±laÅŸmaya hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

FenerbahÃ§e, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n 14. dakikasÄ±nda KazÄ±m KazÄ±m'Ä±n golÃ¼yle 1-0 geriye dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen, 75. dakikada Semih ÅžentÃ¼rk ve 87. dakikada Alex de Souza'nÄ±n golleriyle karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-1 galip ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, sarÄ±-lacivertli takÄ±m da sÃ¶z konusu sezonda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soÄŸukkanlÄ± olmalarÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±ÄŸÄ± da ifade edildi.

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